Coronavirus : une cérémonie virtuelle pour la journée nationale de la déportation au camp des Milles

Le camp des Milles est un ancien camp d'internement et de déportation. C'est maintenant un musée d'histoire et des sciences de l'Homme, tourné vers l'éducation et la culture.

C'est ce dimanche la Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation et pour la première fois elle ne sera pas célébrée. En plein confinement, les cérémonies ne peuvent avoir lieu mais qu'à cela ne tienne, à Aix-en-Provence la fondation du camp des Milles a décidé d’organiser une cérémonie virtuelle. Une cérémonie "très restreinte" à l'intérieur du camp, retransmise en direct sur la page Facebook du camp des Milles à 11h, avec une minute de silence.

"C'est notre rôle d'essayer de montrer l'importance d'une telle journée, malgré... Ou même parce qu'il y a le confinement" confie Alain Chouraqui, président de la Fondation du camp des Milles Mémoire et Education. "C'est une période où l'on peut prendre du recul et réfléchir, et une telle cérémonie peut contribuer à la réflexion sur l'expérience de l'humanité. Les leçons de la déportation sont que l'Histoire peut s'emballer à partir de crise économiques, sociales et politiques."

Cette cérémonie rappelle jusqu'où peut aller l'engrenage de ces crises

"C'est aussi pour nous l'occasion d'un appel à la vigilance" poursuit le chercheur au CNRS. "Attention : la démocratie, les libertés peuvent être bousculées, atteintes par les conséquences des crises qui s'annoncent. Cette cérémonie rappelle jusqu'où peut aller l'engrenage de ces crises." La cérémonie virtuelle sera précédée par un message de Serge Klarsfeld, Président des Fils et Filles des Déportés Juifs de France à 10h50. L'après-midi à 17h30 est proposé une conférence avec le souvenir d’Elie Wiesel, rescapé d’Auschwitz, Prix Nobel de la Paix, toujours sur la page Facebook du site mémorial.