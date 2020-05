Coronavirus : une chanson pour dire "merci" aux agents de la RATP

Une trentaine d'artistes ont enregistré une chanson pour rendre hommage et remercier les agents de la RATP. "Vous nous donnez des ailes" réunit des musiciens du métro et des amis du compositeur Nathan Harnau.

"Vous êtes des milliers à vous réveiller aux aurores, à vous coucher à pas d'heure, vous tous qui nous transportez, alors cette chanson, elle est pour vous. Merci aux agents de la RATP", c'est par ces mots que débute la vidéo réalisée en hommage aux salariés de la régie parisienne. Une trentaine de musiciens et d'amis du compositeur Nathan Harnau, se sont associés, chacun chez eux, pour créer cette chanson baptisée "Vous nous donnez des ailes".

"Cette chanson a été écrite et enregistrée fin avril 2020. Nous étions tous isolés mais unis par la musique et le désir d’envoyer un message reconnaissant et bienveillant au personnel de la RATP", peut-on lire sur la page Facebook du compositeur.