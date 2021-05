Coronavirus : un cluster détecté au collège Largenté à Bayonne

C'est un cluster qui a été détecté à l'établissement privé Largenté à Bayonne, qui regroupe collège, lycée et enseignement supérieur. Un premier cas de Covid-19 a été recensé dans une classe de 6e, elle a été fermée ce jeudi et les élèves placés à l'isolement. Puis trois élèves de plus ont été déclarés positifs.

Plus tard dans la semaine, un cas dans une autre classe de 6e a été confirmé. Les deux classes sont les seules fermées pour l'heure précise la direction, le reste de l'établissement reste ouvert.

Campagne de tests salivaires en vue

Résultat : des tests salivaires vont être proposés à l'ensemble des 480 élèves la semaine prochaine, à la demande de l'ARS. L'accord des parents va être demandé. Après leur quarantaine, les collégiens pourront revenir en présentiel pour effectuer les tests salivaires.