Coronavirus : une coiffeuse de Valence offre des coupes au personnel des hôpitaux pour les remercier

On connaissait les cagnottes Leetchi pour le personnel soignant en première ligne pour lutter contre le Covid-19. Désormais, certains leur proposent de se faire chouchouter gratuitement. La gérante d'un salon de coiffure de Valence, dans la Drôme, va consacrer une demi-journée par semaine au personnel de l'hôpital, mais aussi aux pharmaciens et aux policiers.

Shampoing, coupe et brushing en guise de remerciement

"Maintenant, c'est à moi de faire quelque chose !", confie Nazeli, installée dans son salon depuis bientôt 6 ans. A parti du 1er juin, ses lundis après-midi seront réserver à cette clientèle qui a travaillé alors que beaucoup étaient confinés. "Je leur offre le shampoing, la coupe et le brushing et je le ferai avec plaisir."

Ils ont donné de leur personne donc je veux les remercier en donnant de la mienne" - Nazeli, coiffeuse à Valence

"A 20 heures, quand tout le monde applaudissait, moi j'étais gênée ... Je me disais : 'c'est trop facile de juste ouvrir sa fenêtre et applaudir', alors j'ai réfléchi à un moyen de faire plus", explique la coiffeuse. "Ils ont donné de leur personne donc je veux les remercier en donnant de la mienne."

Et Nazeli ne compte pas faire les choses à moitié : elle veut coiffer et chouchouter gratuitement les soignants, forces de l'ordre et autres au moins jusque fin juillet. "Ça paraît énorme, mais ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont fait."

Pour profiter de ces coupes gratuites à partir du 1er juin, il est préférable de réserver une place en appelant le salon au 04 75 80 61 77. La coiffeuse rassure, le salon est grand. Il n'y a donc pas de problème pour respecter la distanciation sociale.