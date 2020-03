Coronavirus : une dérogation pour les marchés à Brest

Le préfet du Finistère a pris un arrêté ce samedi pour autoriser certains marchés à Brest. Un maintien à titre dérogatoire, puisque les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits en raison de l'épidémie de Covid 19.

Le traditionnel marché Saint-Louis, le dimanche à Brest, aura bien lieu ce week-end. Il bénéficie d'une dérogation accordée par le préfet du Finistère, comme d'autres marchés alimentaires brestois (Quatre moulins, Kérinou, Sadi Carnot, Pilier rouge, Saint-Marc, Sanquer, Saint-Pierre, Europe, Bellevue et Lambézellec).

Des dérogations pour "la vie de la Nation"

Le gouvernement a pourtant pris un arrêté vendredi interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, et ce jusqu'au 15 avril. Mais dans chaque département, le représentant de l'Etat peut autoriser le maintien de "rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation".

Des mesures adaptées

Si ces marchés pourront bien avoir lieu, ils devront respecter des mesures adaptées, précise la Préfecture. Le but sera d'éviter des espaces où il y aurait des effets de confinement. De plus, il faudra mettre en place une signalétique visuelle et sonore ainsi que des médiateurs. La préfecture ajoute que le respect de ces engagements "sera régulièrement évalué".