Coronavirus en Moselle : Une enseignante confinée à Woippy et des cas à ArcelorMittal et à PSA

Après 16 cas confirmés en Moselle, le coronavirus continue sa progression. A Woippy, une enseignante de CM2 de l'école Jean-Yves Cousteau est confinée pour 15 jours. Par précaution, ses 25 élèves ne peuvent plus retourner à l'école. Les parents d'élèves craignent une propagation du virus dans l'ensemble du groupement scolaire

"Je ne comprend pas pourquoi l'école ne ferme pas"

"Moi, mes enfants n'iront pas en cours et je ne comprend pas pourquoi l'école ne ferme pas", déclare Marjorie dont la fille est en CE1 et le fils en CE2. A ses côtés, Amanda renchérit : "La maîtresse a deux classes de CM2 et il n'y en a qu'une qui a fermé. _On espère qu'ils vont décider de fermer tout l'établissement_." La jeune femme a ses trois enfants scolarisés dans l'école, dont l'aînée est l'un des 25 élèves de la classe de CM2 concernée. "Pour l'instant ils sont à la maison, ils sont confinés et tant que j'en sais pas plus, ils ne retourneront pas à l'école", ajoute Amanda.

De son côté, le maire de Woippy, Cédric Gouth, parle de mesures de précaution. "Il est important de ne pas dédramatiser les choses. Les enfants ne sont pas impactés par des cas graves. L'enseignante n'est pas hospitalisée", déclare l'élu. Selon Cédric Gouth les mesures prises sont même supérieures à ce que l'Agence Régionale de Santé peut prévoir. Conséquence de ce nouveau cas de coronavirus, le taux d’absentéiste a globalement augmenté dans l'établissement scolaire.

ArcelorMittal et PSA à leur tour touchés

Un salarié des grands bureaux d'ArcelorMittal, à Florange, a contracté le virus prévient la CGT du groupe sidérurgique. La direction organise une réunion ce lundi 9 mars pour déterminer les mesures à prendre.

A PSA Tremery, un ouvrier de l'usine automobile au nord de Metz a été testé positif. Deux autres salariés, qui ont été en contact avec lui, sont confinés. Des mesures renforcées sont prises précise la direction avec notamment la surveillance de tous les employés du site. Ils doivent contrôler leur température avant d'aller travailler. En cas de doute, ils restent chez eux. Des mesures insuffisantes selon le syndicat Sud qui déclare que "les salariés sont inquiets."