Coronavirus : une enseignante, inquiète, publie une lettre ouverte à l'attention de Jean-Claude Gaudin

C'est une longue lettre de plus de 50 lignes qu'Audrey, enseignante, dans un quartier classé prioritaire à Marseille publie sur sa page Facebook en cette semaine de reprise des cours dans les écoles dans le cadre du déconfinement lié au Covid-19. Et si elle décide de s'adresser directement au maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, c'est parce que lui même ne cesse de répéter que "tout est prêt".

Mais sur place Audrey a constaté autre chose qu'une école prête à accueillir les enfants dans les conditions sanitaires essentielles. Elle énumère une longue liste de questions qu'elle se pose quant aux moyens mis en place dans son école : masques reçus pas emballés "sont-ils vraiment strériles ?", pas de flacon pompe pour le gel hydroalcoolique "comment devons-nous nous servir", thermomètre qui ne s'allume pas...

J'ai constaté que le thermomètre frontal livré ne s'allumait pas. J'ai constaté que seulement deux flèches servant à indiquer le sens de circulation nous sont parvenues, ce qui ne me paraît pas vraiment suffisant pour une école de 300 élèves.

"J'avais confiance en vous"

En plus de carences constatés en terme de dispositifs essentiels pour une reprise des cours dans de bonnes conditions elle pointe également du doigt le manque de moyens humains pour gérer les élèves : deux tatas seulement pour faire respecter les consignes et accompagner les élèves dans cette nouvelle école qu'il faut régulièrement nettoyer. Autant de désordres et difficultés auxquelles elle ne s'attendait pas et qui l'amènent à cette conclusion un peu fataliste "j'avais confiance en vous"..

J'ai constaté que les deux "tatas" qui seront présentes ne suffiront pas et auront, même avec toute la volonté du monde, du mal à nettoyer après chaque passage d'un élève aux toilettes, à chaque temps de récréation toutes les poignées, les interrupteurs, les chaises, bureaux...

Mais tout cela est-ce bien normal, Monsieur le Maire ?

Et puis l'enseignante publie des photos prises l'an dernier qui illustrent la vétusté des locaux de son école: cafards, fourmis, rats...Des journées entières sans chauffage en hiver, à faire classe avec des gants, sans climatisation en été quand il faisait jusqu'à 38 degrés dans les salles. Et que tous ces problèmes ont été signalés, déjà, aux services compétents. Une enseignante qui semble désemparée mais pas résignée.