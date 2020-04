Coronavirus : une entreprise textile s'implante à Laval et recrute pour confectionner des masques en tissu

S'il y a bien un secteur qui recrute en cette période de crise sanitaire et de confinement, c'est le secteur du textile. Une entreprise parisienne, Les Mouettes Vertes, créée il y quinze ans à Quimperlé en Bretagne, spécialisée dans les produits en coton bio, va lancer lundi prochain (4 mai), une nouvelle production de masques en tissu homologués AFNOR. Et pour cette production, l'entreprise a choisi d'aménager un atelier dans le quartier Saint-Nicolas à Laval.

L'entreprise, qui emploie 14 salariés en France, travaille actuellement beaucoup avec un atelier en Inde, près de Bombay, qui emploie 250 personnes. Mais l'entreprise a choisi la Mayenne pour développer son activité, et recrute quinze personnes. "C'est un projet que nous avions depuis un moment parce que nous avons une demande croissante de produits textiles bio et made in France. La crise sanitaire nous a conduit à accélérer ce projet parce que de nombreux clients au moment du confinement nous ont demandé des masques. On a proposé une réponse au travers de nos ateliers en Inde, et une loi fédérale indienne a interdit subitement l'exportation de masques, et donc nous n'avons pas pu répondre à ce moment-là à nos clients", raconte Aymeric Mautin, le président de l'entreprise.

Le président de l'entreprise, Aymeric Mautin Copier

L'entreprise a donc cherché un local dans l'Ouest de la France pour implanter un nouvel atelier. Et son choix s'est porté sur Laval, pour plusieurs raisons. "La première raison c'est qu'on a reçu un accueil chaleureux des équipes de la région des Pays-de-la-Loire, et un relais très efficace de l'agglomération de Laval, en particulier de Laval Économie, qui nous a permis d'avancer très vite, et d'identifier très vite un atelier de production. Ensuite c'est un région dans laquelle il y a une tradition textile, il existe encore un savoir-faire, il existe encore un certain nombre d'entreprises textiles dans la région, et ça permet de faire jouer des synergies, et de mettre à profit le savoir-faire qui existe. Pour finir on a une base de clientèle assez importante dans l'Ouest de la France, et ça avait du sens pour nous de préserver cette proximité. C'est un challenge considérable, nous sommes en train de recruter les équipes, nous recevons les machines, nous avons commandé le tissu. Tout ça démarre très vite, mais sous de bons auspices", ajoute Aymeric Mautin.

Très vite, car tout s'est joué en quelques semaines, voire en quelques jours. Le conseil régional des Pays-de-la-Loire a informé notamment l'agglomération de Laval que l'entreprise Les Mouettes Vertes cherchait un local. L'agglo, via Laval Économie, a proposé le 14 avril un bâtiment vacant de près de 1000 m² dans le quartier Saint-Nicolas à Laval, près du centre multi-activités. Le dirigeant est venu le visiter le 20 avril, et a décidé d'y installer son atelier.

"Le conseil régional des Pays-de-la-Loire a été en contact avec cette entreprise, et nous a relayé l'information, on a sauté sur l'occasion. C'est une conjonction de facteur qui fait que l'on avait un bâtiment disponible depuis quelques mois, qui correspond aux attentes du dirigeant, à son cahier des charges. On a pu prendre les contacts nécessaires avec Pôle Emploi et l'ensemble des acteurs en charge de la formation et de la filière, pour le rassurer. À partir du moment où lui était pressé et nous on mettait en place les conditions qui lui permettaient de s'implanter rapidement, la décision a été favorable pour nous. On avait quelques atouts de notre côté, on les a fait valoir, pour que l'entreprise fasse le choix de Laval", explique Frédéric Mellier est le directeur-adjoint de Laval Économie.

"C'est une vraie opportunité que l'on pu saisir, c'est une chance pour le territoire. Sur ce territoire a un tissu industriel très important, et notamment une histoire dans le textile qui est significative. Ça permet de garantir à l’employeur une implantation, et en même temps d'avoir les organismes de formations et le personnel potentiellement formé sur le territoire", ajoute Frédéric Mellier.

Frédéric Mellier est le directeur-adjoint de Laval Économie. Copier

Il ne reste plus qu'à recruter les quinze salariés. Vous pouvez encore postuler. Une première réunion d'information sur les postes à pourvoir a lieu ce mardi matin à 10h en visio-conférence via l'application zoom. Les personnes intéressées doivent envoyer un mail à entreprise.pdl0050@pole-emploi.net. Les candidats sélectionnés seront convoqués pour des entretiens ce mercredi, il faudra pour cela se rendre dans les locaux de Laval Agglomération, quartier Ferrié à Laval.

Isabelle Gatel Responsable Equipe Entreprise Pôle Emploi Laval Saint Nicolas

Les salariés recrutés confectionneront dans un premier temps des masques, puis des produits de l'entreprise, sacs, tabliers, ou trousses en coton. Les clients sont notamment les réseaux de magasins d'alimentation bio, pour protéger les salariés et les clients, même si les premiers masques fabriqués ne seront pas en coton bio, la matière première n'a pas été homologuée.

L'entreprise travaille déjà avec trois ESAT et des ateliers protégés à Laval, Rennes et en Vendée, mais le gros de sa production est réalisée en Inde. Elle va continuer les productions déjà existantes, le nouvel atelier de Laval n'est pas une relocalisation.