Coronavirus : une famille de Bouc-Bel-Air renonce à contre-coeur à son voyage d'été

La famille Lee devait partir 3 semaines cet été en Afrique du Sud. Mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la famille doit renoncer à ce projet de vacances qu'elle préparait avec enthousiasme depuis plus d'un 1 an.

Cela faisait un an que Vanessa, enseignante de Bouc-Bel-Air passionnée de voyages préparait ce périple. Tout était parfaitement ficelé. 3 semaines en Afrique du Sud au mois de juillet avec son mari et ses deux enfants de 10 et 13 ans. Sa maman de 67 ans devait aussi les rejoindre pour une partie du voyage. "Cela fait très longtemps qu'on voulait découvrir ce pays. Les enfants étaient tout excités à l'idée de voir tous les animaux de la savane du parc national Kruger situé au nord est du pays".

Tous les hébergements sur place étaient réservés

Vanessa avait tout planifié et organisé. "En septembre dernier, j'avais pris les billets et les hébergements pour loger dans le parc Kruger. J'avais également réservé tous les hébergements pour le reste du circuit, via internet et acheté les billets directement chez Air France". Mais dès le mois de mars, la famille réalise que la crise du Covid 19 va les obliger à renoncer à ce voyage pourtant tant attendu. "On a longuement pesé le pour et le contre et compte tenu de la situation sanitaire, on a pensé qu'il était plus raisonnable de reporter ce voyage à l'été prochain d'autant que ma maman devait être avec nous une partie du séjour."

La famille attend maintenant la décision d'Air France

Rapidement, la famille a pu se faire rembourser tous les hébergements réservés sur place ainsi que les entrées au parc Kruger. En revanche, la compagnie aérienne n'a toujours pas annulé le vol. "Nous attendons maintenant la décision d'Air France et nous espérons vraiment pouvoir être remboursés".