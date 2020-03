Coronavirus : une famille mayennaise s'organise comme elle peut pour faire classe à la maison

La classe, c'est à la maison depuis le lundi 16 mars pour tous les élèves français, depuis que les écoles sont fermées pour éviter la propagation du coronavirus. Alors les enfants et les parents se débrouillent comme ils peuvent, c'est le cas de la famille Moulière à Changé.

Il n'y a pas de sonnerie pour aller en cours, le signal est donné par la maman Jeanne-Marie à Camille, élève de 5ème et Ambroise en CM1. Elle récupère les devoirs en ligne, et hop, au boulot ! "Ils se sont installés dans leur chambre, ils travaillent deux à trois heures chaque matin, et ensuite, l'après-midi, on regarde ce qu'ils ont fait", explique Jeanne-Marie.

Alors est-ce-que c'est difficile de s'y mettre ? La réponse de Camille, 12 ans :

Ça va, je me motive. C'est mieux à la maison, il n'y a pas trop de bruit et les récréations sont plus longues

Et maintenant, la version de sa maman :

Il faut être derrière eux, leur dire de ne pas regarder la télé le matin et de plutôt faire leurs devoirs

Les enfants doivent garder un rythme de travail et les parents doivent aussi trouver le leur parce qu' il faut gérer le télétravail et en même temps, s'improviser professeurs. "Mon fils est dans les opérations, il se débrouille bien mais on n'est pas toujours patients. Pareil pour l'orthographe, pour nous, c'est évident mais pas pour eux, donc on essaie de ne pas s'énerver", souligne cette maman.

Quand les enfants vont-ils retrouver les bancs de l'école ?

Elle espère que ces enfants n'auront pas de lacune surtout si le confinement doit durer encore plusieurs semaines. Le ministre de l'Education nationale, Jean Michel Blanquer expliquait en tout cas ce dimanche 22 mars que le scénario privilégié, c'est un retour en classe le 4 mai prochain.