Coronavirus : une famille nombreuse raconte son confinement

La famille recomposée de Nathalie et Jérôme compte sept enfants. Six sont actuellement confinés avec eux dans leur maison de Saint-André-des-Eaux. Ils sont âgés de 7 à 18 ans et sont scolarisés du CE1 à une première année d'IUT. Et tous passent leurs journées ensemble, sans sortir du lotissement,

Dès l'arrêt des cours, Nathalie et Jérôme, qui sont en télé-travail dans leur maison de Saint-André-des-Eaux près de Saint-Nazaire, ont rappelé aux enfants qu'ils ne sont pas en vacances et ont fixé des règles.

On lève déjà tout le monde à 8 heures. On fait cours de 9 heures à midi. On déjeune. Et l'après-midi, on fait des langues vivantes comme ça tout le monde participe, et du sport, de la musique. Le plus dur, ça a été de faire comprendre aux plus jeunes que ça allait être une longue période , qu'il fallait se lever, s'habiller et se mettre à travailler" Nathalie, mère de quatre enfants

Les enfants travaillent ensemble dans le séjour. Ils ont reçu des devoirs de la part de leurs profs mais les plate-formes sont parfois capricieuses. Les petits aident les grands. Régulièrement ils sortent prendre l'air afin de se décompresser et de profiter du soleil. Ils sont conscients d'avoir la chance de vivre dans une maison et non dans un petit appartement.

On a un grand jardin avec un trempoline donc on s'amuse bien. On a une rue où il n'y a personne qui sort, donc on va faire du skate, de la trottinette" Félizitas, 11 ans, élève de 6ème

Le plus dur pour tous c'est l'absence des copains, qui parfois habitent à côté. Heureusement, pour les plus grands, il y a les réseaux sociaux

On utilise Skype, Discord pour pouvoir parler. Grâce aux réseaux sociaux on peut rester en contact, même si ce n'est pas pareil que de se rencontrer. Ca permet de rigoler un peu et d'oublier qu'on est confiné" Titouan, 18 ans, Terminale S

Et puis, dans ces circonstances inédites et difficiles, tous apprécient d'avoir des frères et des soeurs. Pour l'instant, les relations sont bonnes et les disputes sont rares.

Ca permet d'avoir plusieurs personnes avec qui parler, donc ça c'est cool. Puis, on s'organise des activités. J'ai appris à faire du skate avec ma petite soeur, je fais de la musique avec mon autre petite soeur. Je parle avec mon grand frère. Ce qui manque justement en ce moment, c'est cette notion de groupe". Léonie, 17 ans, Terminale S

Un groupe qu'il faut aussi faire manger. Nathalie avoue qu'elle n'a pas l'habitude de préparer des déjeuners pour huit tous les jours.