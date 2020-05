Coronavirus : en Vaucluse, une fin de ramadan 2020 confinée

Pas de prière de l'Aïd dans les mosquées de Vaucluse ce dimanche 24 mai. Les musulmans sont appelés à célébrer la fin du ramadan en famille, chez eux. Si les rassemblements dans les lieux de culte sont à nouveau autorisés en France, le risque sanitaire reste trop important estime le Conseil français du culte musulman, présidé par Mohammed Moussaoui, également imam de la mosquée de la Rocade sud à Avignon : " Depuis le début de l'épidémie, je pense que les fidèles ont pris conscience que la vie des personnes prime sur toute autre considération."

Réouverture progressive des mosquées

La reprise des prières dans les mosquées se fera progressivement, à partir du début du mois de juin, "quand la deuxième phase du déconfinement commencera", précise Mohammed Moussaoui. D'ici-là les responsables de lieux de culte mettent en place un certain nombre de mesures d'hygiène pour accueillir au mieux les fidèles.

Le port du masque sera obligatoire, il est conseillé d'apporter son propre tapis de prière et son exemplaire du Coran. "Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée et la circulation sera limitée", détaille Khalid Belkhadir, le président de la mosquée de Carpentras. Les fidèles devront, bien sûr, prier tout en respectant la distanciation sociale, à savoir 4m2 entre chaque personne et l'accès à la salle d'ablution sera très réglementé. "Il sera préférable de se préparer à la maison avant de venir prier", conseille Khalid Belkhadir.