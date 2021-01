Coronavirus : une flambée de cas de Covid-19 dans l'EHPAD de Toulon où réside la doyenne des Européens

Un dépistage généralisé des résidents et du personnel a été entrepris le 6 janvier à l'EHPAD Sainte Catherine Labouré de Toulon où réside soeur André, la doyenne des Européens, bientôt 117 ans. 53 résidents et 24 cas personnels sont positifs. La grande majorité des personnes est asymptomatique.

Une flambée de cas de Covid-19 a lieu dans l'EHPAD de Toulon Sainte Catherine Labouré, celui où réside la doyenne des Européens, sœur André. 53 cas positifs ont été dépistés parmi les résidents et 24 cas positifs parmi le personnel. L’état de santé des résidents reste stationnaire et sans signe de gravité à ce jour, mais le personnel de l’établissement reste vigilant et réalise une surveillance renforcée. À ce jour, seul un résident est hospitalisé. La grande majorité des personnes sont asymptomatiques. L’Ehpad Sainte Catherine Labouré accueille actuellement 90 résidents et compte un effectif total de 85 salariés.

Une surveillance renforcée au sein de établissement

Dès la connaissance des résultats, toutes les mesures barrières déjà en place ont été renforcées. Les résidents ont été mis en isolement, les visites suspendues et les professionnels extérieurs ont arrêté temporairement leurs interventions non urgentes. Tous les personnels touchés sont restés en éviction chez eux, et du personnel de remplacement été embauché le temps de leur absence.

La sectorisation du personnel et des résidents par étage déjà mise en place depuis le mois de mars dernier a été maintenue pour éviter la transmission d’un secteur à l’autre. Les mesures barrières en vigueur et appliquées par tous depuis le mois de mars 2020 sont plus que jamais renforcées.

Sœur André va fêter se 117 ans le 11 février prochain

Si la direction de l'établissement ne peut pas communiquer sur le résultat du test de sœur André, elle assure que la pensionnaire "va très bien". Sœur André va fêter se 117 ans le 11 février prochain. Elle est la deuxième personne la plus âgée au monde.

Cet épisode épidémique ne remet pas en cause la campagne de vaccination qui aura lieu le 28 janvier pour les personnes volontaires et non touchées par la Covid-19.