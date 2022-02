Coronavirus : une détective privée de Poitiers très sollicitée pour des enquêtes pour fraude à l'arrêt maladie

Le travail change pour les détectives privés avec la crise sanitaire. Ils ont moins d'affaires d'adultères, de proches disparus, et plus d'affaires d'abandons de postes, de fraude aux arrêts maladies. Carole Frémy, détective privée à Poitiers, ressent cet effet Covid. Parmi ses dernières affaires, il y a celle d'un patron qui soupçonne l'un de ses commerciaux de fraude aux arrêts maladies.

Ce commercial a déposé plusieurs arrêts après le premier confinement. Son patron le soupçonne de profiter de ces arrêts pour lui détourner des clients, dont un que ce salarié irait voir régulièrement. C'est là que l'enquête commence pour Carole Frémy.

Beaucoup de filatures et d'attente

"Je me suis postée à côté de chez ce client, et effectivement, le commercial est arrivé. C'est là que je me suis rendue compte qu'il faisait la tournée de plusieurs clients. Je l'ai pris à partir de là, il s'est ensuite déplacé au greffe, chez un avocat. Il s'organise en fait, donc tout cela mis bout à bout, on finit par comprendre qu'il est en train de créer une société", décrit cette professionnelle.

Ce n'est pas que dénoncer pour dénoncer

Carole Frémy doit trouver les preuves d'une fraude mais elle le dit, ce n'est pas pour autant, qu'elle se sent "justicière d'utilité publique". Elle veut avant tout défendre l'intérêt de son client. "Ce patron voit qu'il y a un employé en moins, qu'il ne peut pas en embaucher un autre parce que sa structure ne le lui permet pas, que son entreprise est complètement désorganisée parce qu'il y a un poste vacant. Ce n'est pas que dénoncer pour dénoncer", estime cette détective privée.

Selon la complexité de l'enquête, le prix peut grimper jusqu'à 6.000 euros. Les patrons ne sont pas les seuls à avoir recours aux détectives privés au sujet des fraudes pour des arrêts, l'Assurance maladie le fait aussi.