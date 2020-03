Coronavirus : une hôtelière de La Clusaz, "on subit l'angoisse des clients"

En Savoie et Haute-Savoie, en attendant d'éventuelles nouvelles mesures de confinement de la population, l'une des conséquences fortes du passage au stade 3 de la lutte contre la pandémie de coronavirus est la fermeture anticipée des stations de ski.

Fin de saison brutale

C'est un choc pour tous les professionnels, qui doivent gérer le départ prématuré de dizaines de milliers de touristes. "On subit l'angoisse des clients" explique Céline Lecamus, hôtelière à La Clusaz (Haute-Savoie), "on est souvent leurs seuls interlocuteurs, et on ne peut pas les mettre à la porte, on les a pris en charge jusqu'à leur départ. La situation est tellement grave qu'on en est pas encore à faire le bilan économique".

