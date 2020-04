Coronavirus : une infirmière d'Arthez-de-Béarn reçoit une lettre lui demandant de déménager

"Nous savons que vous êtes infirmière, pour notre sécurité et celle de nos enfants, pourriez-vous aller vivre ailleurs le temps du confinement ?" C'est la requête reçue sous forme de mot laissé devant la porte découvert par Alice* chez elle ce jeudi à Arthez-de-Béarn. Signé "Vos voisins", la courte lettre a mis en colère cette infirmière de l'hôpital psychiatrique de Pau.

"J'ai fait le tour du voisinage, personne n'a rien vu, personne ne sait", raconte dépitée l'infirmière après avoir découvert le message glissé sous sa porte. Elle est allée signaler les faits à la gendarmerie d'Arthez-de-Béarn : "On travaille tous les jours pour les gens qui sont malades, auprès d'eux, on fait de notre mieux pour ne pas ramener le virus à la maison, ne pas trop s'inquiéter... Recevoir ce genre de message un peu inhumain quand on passe notre temps à travailler avec de l'humain c'est fatiguant, je suis encore très énervée".

* Le prénom a été modifié