Coronavirus : une jeune Périgourdine rapatriée d'Inde en plein service civique

Léa Maspeyrat était en Inde depuis la mi-novembre, avec quatre autres Françaises en service civique international, et une dizaine de jeunes volontaires européens auprès de l'organisation non-gouvernementale Rural Centre for Human Interests (RUCHI), dans l'état de l'Himachal Pradesh au nord de l'Inde. La Périgourdine ne devait rentrer en France qu'au mois d'avril, mais l'épidémie de coronavirus a précipité son retour.

Des contrôles tout au long de la route

C'est l'ambassade de France à New Delhi qui a lancé le rapatriement des cinq Françaises dès le lundi 23 mars, et c'est le directeur de l'ONG lui-même qui les emmenées le lendemain, jusqu'à la l’aéroport de Chandigarh, avant la fin des vols intérieurs. Leur voiture a été contrôlée dix fois sur la route, et elles ont pu mesurer la tension envers les étrangers, avec le port du masque obligatoire.

Une semaine d'attente et d'inquiétude à New Delhi

La France a spécialement affrété un avion pour rapatrier quelque 400 de ses ressortissants dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mars. "Il y avait 2.000 Français comme ma fille, éparpillés dans toute l'Inde," témoigne Agnès à Périgueux.

Agnès, la mère de Léa, a vécu une semaine d'inquiétude Copier

Léa rentre ce mardi après-midi dans le Sud-Ouest, par un TGV Paris-Bordeaux. La jeune étudiante de Périgueux a déjà mené une mission au Pérou en 2018, auprès de communautés qui veulent développer le tourisme.