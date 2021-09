Coronavirus : Une légère baisse des hospitalisations dans le Gard

Comme tous les mardis et vendredis l'ARS Occitanie publie les chiffres de l'épidémie de Covid dans la région, on observe une stabilité voir même une légère baisse des hospitalisations dans le Gard.

La tendance à l'amélioration se poursuit en Occitanie avec 1120 personnes hospitalisées dont 280 en réanimation et soins critiques et 5012 décès dans nos établissements de santé. 8 millions de doses de vaccins ont été administrées. Dans le Gard, on observe une stabilité voir même une légère baisse avec deux personnes de moins à l'hôpital en quatre jours soit 146 personnes hospitalisées, 37 personnes en réanimation soit deux de moins que vendredi. Il y a trois personnes à l'hôpital en Lozère contre six vendredi, plus aucun malades en réanimation. En revanche le taux d'incidence est en hausse dans le Gard 448,9 cas pour 100 000 habitants, 112,9 en Lozère.