Coronavirus - Une lessive et une laverie s'associent pour nettoyer gratuitement le linge des soignants

La lessive bio Maison Plouf et les laveries Billy Wash s'associent pour donner un coup de main aux soignants parisiens. Elles leur proposent de laver, sécher et plier leur linge gratuitement pour les décharger de cette tâche.

"Prenez soin de nous, on s'occupe de votre linge ! " : c'est le message de soutien envoyé au personnel médical de la capitale par deux jeunes sociétés parisiennes. Leurs fondatrices, Elodie Portes et Oriane Blondel, ont décidé de s'associer pour aider les soignants à Paris.

La lessive bio Maison Plouf et la laverie Billy Wash proposent aux soignants de prendre gratuitement en charge le nettoyage, séchage et pliage de leur linge personnel et celui de leur famille.

Une action de solidarité

Les soignants ont d'autres choses à faire en ce moment que de perdre du temps et de l'énergie à faire la lessive en rentrant chez eux : c'est cette idée qui a poussé les deux entreprises à proposer gratuitement leur service.

Billy Wash met ses trois laveries situées dans le 9e, 11e et 17e arrondissement de Paris à disposition, la Maison Plouf fournit la lessive.

Il faut d'abord prendre un rendez-vous par téléphone

Il suffit, pour les soignants intéressés, de téléphoner au 06.84.20.73.98 pour prendre rendez-vous avant d'apporter son linge personnel dans un sac. Il faut déposer le sac à la porte de la laverie. Le sac est pris en charge en respectant les consignes de sécurité. Le linge est lavé, séché et plié. Les soignants peuvent revenir le chercher quand ils veulent, il suffit de reprendre un rendez-vous.

Il vaut mieux habiter près des trois laveries

Les deux jeunes sociétés s'adressent surtout aux soignants qui n'habitent pas trop loin des laveries (2, rue de l’Agent Bailly, 75009 Paris - 241, boulevard Voltaire, 75011 Paris - 3, rue Davy, 75017 Paris).

Les deux patronnes, Elodie Portes et Oriane Blondel, espèrent que ce geste de solidarité soulagera les soignants. Une façon aussi de les remercier pour tout le travail accompli et qui reste à accomplir.