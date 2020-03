Coronavirus : une Ligérienne coincée au Cameroun avec son fils à cause de la pandémie

130.000 résidents français sont bloqués aux quatre coins du monde à cause de la pandémie de coronavirus, qui a poussé l'Europe et les pays d'autres continents à fermer leurs frontières. C'est le cas de Mélanie, une Ligérienne partie au Cameroun à la mi-mars.

Elle fait partie des 130.000 résidents français bloqués à l'étranger par la pandémie de Covid-19. Mélanie, une mère de famille camerounaise qui vit dans la Loire, est actuellement coincée au Cameroun avec son fils de 11 mois. Elle est à Douala depuis le 13 mars, pour des vacances chez ses parents. Elle devait rentrer le 30 mars, mais avec l'évolution de l'épidémie, Mélanie se retrouve bloquée à plus de 6000 kilomètres de chez elle... et de son mari et sa fille de 6 ans, qui eux, sont restés à Saint-Étienne.

Les seules informations que j'ai me viennent de France, de mon mari

Quand elle a appris que la France allait se confiner, elle a immédiatement essayé de modifier son billet de retour sur le site internet d'Air France. Elle a cru pouvoir rentrer vendredi dernier, puisqu'il restait une place sur un vol, mais l'espoir n'a pas duré. "Je surveillais le site, et à 15h, j'ai reçu un message me disant que le vol était annulé, j'ai ensuite constaté que les frontières étaient fermées", raconte Mélanie. Elle contacte alors le consulat de France et se signale auprès du ministère des Affaires étrangères, comme on le lui recommande. Mais rien ne bouge. "Les seules informations que j'ai me viennent de France, de mon mari", explique Mélanie, qui attend depuis des jours de savoir dans quelles conditions elle pourra être rapatriée chez elle.

Au moins trois autres personnes bloquées comme elle au Cameroun

Pour ne rien arranger, son fils de 11 mois, qui est à Douala au Cameroun avec elle, a des poussées de fièvre. Elle s'occupe donc de lui en priorité et c'est son mari qui tente de trouver une solution depuis Saint-Étienne pour la faire revenir en France au plus vite : "mon mari s'inquiète beaucoup, il essaie d'appeler Air France, qui le renvoie vers vers l'agence où j'ai acheté mon billet...". "Et puis j'ai laissé ma fille également de six ans en France, elle tourne en rond entre quatre murs avec son père qui commence à péter un câble... c'est compliqué", concède-t-elle. Elle trouve un peu de réconfort grâce aux réseaux sociaux, sur lesquels elle est entrée en contact avec trois personnes qui sont dans la même situation de blocage qu'elle.

Le sentiment d'impuissance est d'autant plus fort pour Mélanie qu'elle a plus que jamais envie d'exercer son métier dans la crise sanitaire actuelle. "Je suis aide-soignante en maison de retraite à Saint-Sauveur-en-Rue", précise-t-elle, "et en tant que personnel soignant j'aimerais bien participer et aider les gens, c'est mon métier". Mélanie n'est pas certaine de pouvoir continuer à le faire. Elle redoute de perdre son emploi si elle n'arrive pas à rentrer en France après la fin de ses congés, le 30 mars.

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a demandé cette semaine à tous les résidents français coincés à l'étranger "qu’ils fassent preuve de patience et de sang-froid".