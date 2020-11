Coronavirus : une maison de retraite du Calvados fait voter ses résidents sur les visites dans l'établissement

C'est une initiative originale qu'a pris la maison de retraite La Mesnie située à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados. La direction de l'Ehpad a fait voter ses 128 résidents sur l'ouverture ou non de l'établissement aux visites extérieurs. Un référendum à l'initiative des personnes âgées qui a suivi l'annonce du reconfinement par Emmanuel Macron, fin octobre. Un nouveau vote est prévu ce vendredi 13 novembre 2020.

"Nos résidents sont pragmatiques et rationnels, explique le directeur de l'Ehpad, Olivier Anfry. Lors de la première vague, nous avions sur la commune un taux de positivé de la Covid-19 qui avoisinait le 0. Pour la deuxième vague, ce taux est à 19,6%. Ce qui signifique qu'un test sur 5 est positif aujourd'hui. Et quand ils ont entendu le discours du Président de la République expliquant que les Ehpad resteraient ouverts aux visites, ils n'ont pas compris cette décision."

Le psychologue de la maison de retraite est allé dans chaque chambre pour "permettre une compréhension éclairée, précise Olivier Anfry, des deux possibilités : êtes-vous pour ou contre le confinement ? On leur a expliqué, d'un côté, qu'un confinement pouvait les protéger de façon plus efficace, et de l'autre que l'aspect négatif de la fermeture de l'établissement constituait une mesure liberticide qui fera que les visites seront interdites, hors cas d'urgence."

90% des résidents se sont prononcés contre les visites

Et le résultat a été sans appel : 90% des votants se sont prononcés contre les visites. "Ils ont conscience de la dangerosité du coronavirus et des dégâts qu'il cause dans les Ehpad ailleurs, poursuit le directeur de la maison de retraite. Aujourd'hui, nos résidents demandent d'abord une protection sanitaire avant de pouvoir voir leurs familles. Ces dernières ont accepté à 99%. Il y a toujours une ou deux familles a qui il faut prendre le temps d'expliquer. Et in fine, ils adhèrent."

Maison de retraite sanctuarisée

Dans son organisation quotidienne, l'Ehpad La Mesnie a mis en place des sas pour restreindre l'accès à l'établissement. Les personnels administratifs, par exemple, ne sont pas en contact avec les résidents. "On est tous porteur potentiel du virus, donc il faut limiter absolument le nombre de personnes à l'intérieur, indique Olivier Anfry. Mais cela ne nous empêche pas de mettre en place une vraie vie sociale dans la maison de retraite. On a une conteuse qui vient tous les jours. On a recruté deux assistantes sociales stagiaires. On a mis beaucoup de choses en place pour compenser ce manque de visites." Des campagnes de tests antigéniques sont aussi régulièrement menées, auprès des patients et des personnels pour restreindre le risque de contamination et éviter toute propagation à tous l'établissement.