Coronavirus : une majorité de femme parmi les travailleurs clés du premier confinement dans le Grand Est

Caissières, personnel soignant ou encore conductrices de transport : lors du premier confinement lié à la pandémie du Coronavirus au printemps 2020, les femmes ont pris leur part dans les postes en première ligne. Dans le Grand Est, sur les 468 500 travailleurs dans les "métiers clés", plus de 60% étaient des femmes. C'est ce qui ressort de la publication de l'Insee Grand Est consacré à la question qui parait ce lundi 8 mars.

Des femmes très présentes dans le domaine médical

Dans les métiers les plus exposés, les femmes sont particulièrement présentes, notamment dans le domaine médical Les femmes représentaient 129 700 actifs soit près de 85% du personnel hospitalier avec des métiers aussi variés qu'infirmier, aide-soignant, agent hospitalier ou médecin.

En dehors de l'hôpital, elles sont 87 350 à exercer leur profession en contact avec des patients. C'est le cas des aides à domicile, les pharmaciens, des infirmiers ou encore des sages-femmes. Dans ces métiers, les femmes représentent 80% des effectifs.

Des métiers en contact avec des clients ou collègues

En dehors du milieu médical, d'autres secteurs de l'économie, et d'autres professions ont continué à se rendre sur leur lieur de travail et à exercer leur profession, notamment dans des postes en contact avec des clients ou des collègues. Sur les 175 500 salariés dans le Grand Est, plus d'un travailleur sur 2 était une femme.

Elles représentaient 75% des caissiers ou vendeurs de commerces, 77% des agents de propreté ou encore plus de 61 % des buralistes. Ces métiers étant tous restés en fonction durant le premier confinement.

Travailleurs clés durant le premier confinement dans le Grand Est - Insee Grand Est