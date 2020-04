Coronavirus : une manufacture de masques et de blouses à la mairie de Bedous

Dans la salle principale de la mairie, on n'a même pas pris le temps de démonter les isoloirs des dernières municipales. La grande table du conseil sert de desserte pour la marchandise. La mairie a lancé un appel aux bonnes volontés de la vallée d’Aspe pour fabriquer des masques en tissu dans un premier temps et maintenant des blouses. En quelques jours 320 masques ont été confectionnés, et 83 blouses. La mairie reçoit des dons de draps et distribue le travail. Trois coupeuses et trente couturières travaillent chez elles et rapportent les travaux finis à la mairie. Une vraie petite manufacture tellement efficace que les cadences deviennent difficiles à tenir.

Les masques et les tissus sont ensuite donnés aux soignants de la vallée : infirmières libérales, maisons de retraites, ADMR entre autres. Cette manufacture cartonne, et ça touche le cœur civique du Maire Henri Bellegarde.

Ici, lorsqu'il y a des coups durs et des moments difficiles, les gens se manifestent spontanément - Le maire de Bedous

Si vous avez du tissu, ou si vous voulez donner un coup de main (ou les deux), appelez la mairie de Bedous le matin au 05 59 34 70 45