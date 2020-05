Coronavirus : à Marseille, depuis le confinement, les broussailles ont envahi les cimetières

Dans de nombreux cimetières de Marseille, depuis le confinement, il est très difficile d'accéder à certaines tombes. Durant le confinement, l'entretien des espaces naturels des cimetières a été stoppé et les mauvaises herbes et broussailles ont proliféré au grand désespoir des famille des défunts.

Marjorie Di Meglio habite Septèmes-les-Vallons et mercredi dernier, en compagnie de sa maman elle décide de profiter du déconfinement pour aller se recueillir sur la tombe de sa grand-mère au cimetière du Canet dans le 14 e arrondissement de Marseille. Mais Marjorie est rapidement stupéfaite de l'état dans lequel elle trouve le cimetière. "Partout où il n'y a pas de goudron, il y avait des mauvaises herbes à hauteur d'homme. L'allée de ma grand-mère qui n'est pas goudronnée est tout simplement inaccessible. Ça fait mal au cœur et impossible de désherber à la main car les racines sont trop profondes, il faut être équipé".

Certaines personnes ne retrouvent pas les tombes de leur défunt

Marjorie va alors poser la question au gardien du cimetière et sa réponse la laisse sans voix : "Il m'a répondu que tous les cimetières de Marseille était à l'abandon ... au Merlan c'est encore pire, m'a -t-il répondu. C'est hallucinant !"

Sur Facebook, Marjorie a aussi interpellé la ville de Marseille responsable de l'entretien des cimetières de la ville et qui justifie ainsi le manque d'entretien : "les règles de confinement liées à la crise sanitaire n'ont pas permis à la ville d'assurer l'entretien quotidien des espaces naturels des cimetières (...) A cela s'ajoute depuis janvier l'obligation de ne plus recourir, conformément à la législation, aux produits phytosanitaires nous imposant d’envisager une gestion différenciée des espaces verts, pour l'avenir. Ceci constitue effectivement un changement des habitudes et mentalités mais ne représente pas, au demeurant, un défaut d'entretien". Une réponse qui ne satisfait pas vraiment Marjorie qui remarque que beaucoup de paysagistes ont continué à travailler pendant le confinement.