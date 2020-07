Coronavirus : une Mayennaise bloquée en Guyane avec ses filles, "on squatte à droite à gauche"

Ce devait être l'épilogue heureux d'un séjour en Guyane qui aura duré 23 ans pour Élodie, une femme originaire de la ville de Mayenne. 23 ans d'une vie passé entre outre-mer où elle a construit toute sa vie et à eu deux enfants. Élodie devait rentrer en Métropole. Mais tout bascule le vendredi 26 juin. La compagnie Air Caraïbes informe Élodie* que son avion prévu le lundi 29 juin ne décollera pas en raison d'une décision préfectorale. Un département français, situé en Amérique du Sud qui souffre de l'épidémie de coronavirus, avec déjà plus de 4.000 cas recensés.

À la rue

L'annulation de son vol est un coup dur pour la jeune femme qui avait déjà rendu son logement, vendu sa voiture, quitter son travail. La mère de famille, avec ses deux filles âgées de 16 et 12 ans, vivote en attendant dans les rues de Cayenne. "J'ai même fait partir un petit conteneur maritime pour la France avec nos affaires dedans. Lundi soir des personnes nous ont hébergées. On ne les connaissait pas, elles se sont montrées solidaires et adorables. Hier soir on est allé chez une deuxième personne. En fin de compte on squatte à droite et à gauche" confie-t-elle à France Bleu Mayenne.

Élodie a reloué une voiture ces dernières heures, mais elle manque d'argent. Air France lui a bien proposé une solution de rapatriement, mais les billets pour la Métropole coûtaient 3.500€ par passager. En Mayenne son oncle a alerté la préfecture sur la situation de sa nièce. Préfecture qui lui a demandé d'écrire un courrier. Élodie est évidemment très inquiète à Cayenne, dans cette ville des DOM-TOM où l'épidémie de coronavirus progresse à vitesse grand V. "C'est démoralisant. Mes filles ont besoin de stabilité. Aller à droite et à gauche avec les enfants, les animaux et les bagages ce n’est pas facile, on n’est pas serein" poursuit la Mayennaise.

"Vous êtes blanc, vous êtes riche, vous pouvez vous démerder !"

Ce mercredi, Élodie s'est une nouvelle fois rendue à l'aéroport de Cayenne. Air Caraïbes lui a expliqué qu'un avion repartirait en France le 8 juillet. "Les vols de ce jour-ci sont confirmés m'a dit une dame mais j'ai des doutes" concède la maman qui se sent abandonnée par les autorités. Le ministère des Outre-mer, en raison de la crise sanitaire, a décidé de limiter les liaisons aériennes entre la Guyane et l'hexagone à quatre rotations hebdomadaires. Insuffisant semble-t-il. D'ailleurs, le lundi 30 juin, le député Gabriel Serville a officiellement demandé dans un courrier à la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, "que [le nombre de liaisons] soit porté de trois à six hebdomadaires (...) l'absence d'anticipation des décisions d'annulation et la commercialisation consécutive jusqu'à la dernière minute par les compagnies aériennes des vols affectés ont pour conséquence la multiplication des situations de détresse des passagers" écrit le parlementaire.

À l'heure actuelle, la France n'a pas mis en en place le confinement en Guyane, alors que le virus se répand. "C'est très surprenant" commente Élodie. "Le soir, nous devons être à 17h à la maison. Interdiction de circuler après. Et le week-end nous devons être chez nous du samedi, 13h, au lundi matin, 5h ! Donc on nous d'un côté qu'il y a un énorme problème, et de l'autre nous ne sommes pas confinés. Je me sens abandonnée. Quand vous êtes blanc ici en plus on vous explique que vous êtes forcément riche et que vous pouvez vous démerder" se désole Élodie.

* Son prénom a été volontairement changé à sa demande