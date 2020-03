Coronavirus : une messe en direct sur Youtube à Villeneuve d'Ascq

Comme ils ne peuvent plus célébrer la messe dans les églises en cette période de confinement lié au coronavirus, les prêtres font preuve d'imagination. Ceux de la paroisse de Villeneuve d'Ascq, près de Lille, ont créé une chaîne sur Youtube, même s'ils l'avouent, "ils ne sont pas particulièrement geek".

Ils mettent régulièrement en ligne des vidéos, et ce dimanche, ils testent une messe en direct. Depuis l'oratoire du presbytère, ils se filment, via un ordinateur, et diffusent, en simultané à partir de 11h, sur Youtube. Plus d'un millier de fidèles se sont déjà abonnés à leur chaîne. "Les gens ont besoin de communiquer, de rester en lien les uns avec les autres", constate Jean-Baptiste Masson, l'un des quatre prêtres de la paroisse, "et de vivre positivement ce temps qui nous est imposé. On peut être en communion les uns avec les autres, au moment où la messe est célébrée".

Chants et piano

La musique portera cette messe, puisqu'une paroissienne sera présente pour chanter, "en respectant les règles et les gestes barrières", avec son piano. Les abonnés peuvent également laisser des commentaires sur la chaîne Youtube.