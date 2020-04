Coronavirus : jusqu'à 70 morts par jour dans le Haut-Rhin

La mortalité a plus que doublé en mars dans le Haut-Rhin, en raison de l’épidémie de coronavirus. Pour faire face à cette situation, le préfet du Haut-Rhin a décidé de faire transformer un entrepôt frigorifique de Mulhouse en chambre funéraire.

Pour faire face à un grand nombre de décès liés à l’épidémie de coronavirus, le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, a décidé de réquisitionner un ancien entrepôt frigorifique de Mulhouse, pour le transformer en chambre funéraire. Ce lieu géré par la ville de Mulhouse doit accueillir les premiers cercueils dès ce mardi. Il est ouvert à tous les services de pompes funèbres du département du Haut-Rhin.

La mortalité a plus que doublé en mars 2020

Selon la préfecture, il y a eu 1.309 décès en mars 2020 contre 590 l’année précédente dans le département du Haut-Rhin. Certains jours il a été enregistrés 70 décès contre 20 une année auparavant. C'est pour faire face à ce constat qu'il a fallu augmenter la capacité de dépôt temporaire de cercueils.

Pour le préfet, il s'agit "de mesures prises pour des raisons de santé publique, de salubrité mais aussi de dignité, dans l'attente d'une inhumation ou d'une crémation". Selon Laurent Touvet, "ni les pompes funèbres, ni les funérarium municipaux n'ont la place, ni les équipes, pour faire face en si peu de temps à un si grand nombre de décès".

Géré par la ville de Mulhouse pour tout le département

La gestion de ce dépositoire à vocation départementale a été confiée par l'Etat à la ville de Mulhouse, où est situé cet entrepôt jusqu'alors sans activité. Les premiers cercueils seront accueillis dans cet entrepôt mardi "dans des conditions qui garantissent le respect et la dignité des défunts", assure la préfecture qui précise qu'il s'agit bien d'un entrepôt, et non d'un lieu ayant vocation à accueillir du public.

Après un vaste rassemblement évangélique en février à Mulhouse, dont les participants ont ensuite involontairement diffusé la maladie, le département du Haut-Rhin est devenu l'un des principaux foyers de l'épidémie.