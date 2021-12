À cause du Covid-19, à Perpignan, une boite de nuit ouvre ses portes pour une seule soirée

"Le timing est mauvais", souligne Jérôme Samazan, le patron de la nouvelle boite de nuit 'La Bouche' à Perpignan. Le tout nouvel établissement ouvre ses portes ce jeudi soir, avant de fermer pour quatre semaines. En début de semaine, le gouvernement a annoncé la fermeture des boites de nuit à cause de la flambée des chiffres de l'épidémie de Covid-19.

Une seule soirée avant fermeture

Depuis des semaines, Jérôme Samazan prépare l'ouverture de son nouvel établissement de nuit. Un lieu de fête très attendu selon l'intéressé. "Depuis longtemps, nous n'avions rien sur Perpignan dans le milieu gay-friendly. La fête est un peu gâchée", regrette le patron.

Jérôme Samazan va devoir fermer sa discothèque après une seule nuit de fête © Radio France - Nina Valette

Mais malgré l'annonce du gouvernement, Jérôme Samazan et son associé ont décidé d'ouvrir le club ce jeudi. "Je ne trouvais pas ça juste de fermer. Je fais ça par respect pour la clientèle", insiste Jérôme Samazan en terminant les derniers préparatifs. Mais le patron ouvre aussi parce qu'il craint que l'interdiction d'ouvrir les boîtes de nuit dure beaucoup plus longtemps que prévu. "On espère que ça ne durera que quatre semaines, mais nous avons l'habitude des promesses du gouvernement."

Les sièges attendent les premiers clients ce jeudi soir © Radio France - Nina Valette

Une dernière soirée festive, pour oublier l'angoisse du lendemain qui gagne les six salariés et les deux gérants. "Il y a beaucoup de questions dans l'équipe. Même mon expert-comptable ne sait pas quoi répondre. Il attend des directives concernant les mesures mises en place par le gouvernement. On espère avoir une aide pour les dépenses fixes. Parce qu'il va y avoir des pertes déjà, raconte le gérant. Si ça se prolonge, on a quand même des jus de fruits avec une date de péremption. Sur la partie snacking, nous avions des produits frais, que nous allons perdre sans avoir fait un chiffre d'affaires. C'est aberrant."