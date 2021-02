Coronavirus : une opération de dépistage au lycée hôtelier de Biarritz pour limiter les fermetures de classe

Une grosse opération de dépistage a été organisée ce jeudi au lycée hôtelier de Biarritz. Ce sont 50 jeunes qui se sont inscrits pour réaliser des tests antigéniques, à résultat rapide, sur les plus de 700 élèves. Une illustration de la montée en puissance des campagnes de tests voulue par le ministère de l'Education dans les établissements scolaires.

Limiter les fermetures de classe

Gaby, en Bac Pro cuisine, a déjà effectué trois tests antigéniques. "C'est en prévention pour ma famille, explique-t-elle. Et ça permet aussi de sécuriser les autres élèves qui ne l'ont pas fait, détecter les cas contact et peut-être éviter de fermer des classes. Parce qu'à la maison, je décroche." Car le lycée hôtelier a décidé de maintenir tous ses cours en présentiel.

"Le but est de pouvoir tester le plus grand nombre d'élèves et personnels d'établissement, on a eu pas mal de cas positifs et clusters. Donc c'est faire un recensement de masse pour écarter d'emblée les personnes positives, s'il y en a", explique Marie Leprêtre, infirmière scolaire.

Si un cas positif est détecté, les cas contact sont identifiés puis isolés. Au bout de trois cas positifs, la classe est fermée, avec accord du rectorat. Dans cet établissement, trois classes post-bac ont été récemment fermées, deux sont encore en cours. Heureusement, aucun cas positif n'a été identifié à l'issue de la journée de dépistage, indique la direction.

"La campagne de tests permet d'avoir un indicateur sur la performance de notre protocole sanitaire" — Pascal Lasmezas, proviseur adjoint.

"Cela nous permet de vérifier que finalement l'établissement n'est pas trop impacté par la contamination au virus, expliquePascal Lasmezas, proviseur adjoint. Et ça nous semble important de participer à cette campagne nationale, nous avons un maximum d'élèves dans les établissements, cela nous paraît légitime."

La direction espère que le dispositif permettra de garantir la continuité de la scolarité des élèves en présentiel."Nous fonctionnons quasiment qu'en interne avec nos élèves qui ont besoin de pratiquer, de servir, de dresser des tables, ajoutePascal Lasmezas. Il est impératif pour nos élèves d'être en situation, en cours, parce que la situation de la filière pose des problèmes en terme de stages et d'accueil."

Montée en puissance de ces opérations

Dans les Pyrénées-Atlantiques, 42 séances de dépistage ont été effectuées dans 24 établissements scolaires depuis décembre dernier. Un planning est en cours d'élaboration pour reprendre les campagnes de dépistage à la rentrée et monter en puissance, confirme le rectorat de l'Académie de Bordeaux.

Certains établissements bénéficient également de renforts d'infirmières libérales, pour venir en aide aux infirmières scolaires et personnels de l'Education nationale.