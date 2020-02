Coronavirus : une personne diagnostiquée positive à Monaco transférée au CHU de Nice

C'est le second cas de coronavirus sur la Côte d'Azur. Une Cannoise de 23 ans a été diagnostiquée positive vendredi et on a appris du gouvernement monégasque qu'une personne résidant la Principauté avait aussi été diagnostiquée positive.

Le patient a d'abord été placé à l’isolement dans l’unité dédiée à l'hôpital Princesse Grace. "Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude" selon les autorités. Les résultats se sont révélés positifs. Conformément aux dispositions convenues entre la France et Monaco et aux accords inter hospitaliers le patient a été transféré vers le Service d’Infectiologie du CHU de Nice, à l'hôpital L'Archet. On ignore quel âge a ce patient.

Une personne de son entourage a été confinée à domicile. Une enquête épidémiologique est engagée afin de connaître les déplacements opérés par le patient au cours des derniers jours et d'identifier les personnes avec lesquelles il aurait été en contact.