Coronavirus : Une pharmacie de l'agglo de Pau débordée en ce début d'année

Les pharmacies sont débordées partout en France et c'est évidemment le cas aussi chez nous en Béarn. Ruée sur les tests et sur les vaccins. Sans compter le reste de l'activité normale pour les pathologies classiques de l'hiver comme la grippe ou la gastro. Et c'est aussi le moment de mettre à jour les mutuelles en ce début d'année. Les pharmacies croulent sous le travail, et de fait, les clients sont bien contraints d'attendre.

La pharmacienne Sonia Bernadotte installée à Jurançon près de la place du Junqué est bien désolée de cette situation pour les clients : "On est absolument sous l'eau et c'est de pire en pire. On est débordés de tests après les fêtes, il y en a énormément de positifs. On n'a pas le temps de s'asseoir au bureau et de commander les produits dont on a besoin. Les étagères sont vides dans les rayons, on n'arrive pas, on n'arrive plus. [...] Pas assez de bras, pas assez de temps !"