Coronavirus : une plateforme internet pour soutenir les restaurateurs pendant la crise

La plateforme #SAUVETONRESTO vient d'être lancée bénévolement par deux startups, Le Pot Commun et Hemblem pour venir en aide aux restaurateurs, hôteliers et professionnels des loisirs, lourdement impactés par la crise sanitaire et économique qui touche le pays. Obligés de fermer leurs établissements, ces professionnels n'ont plus aucune rentrée d'argent depuis le début du confinement. Le principe est simple : soutenez-les maintenant, et régalez-vous demain. Vous sélectionnez sur la plateforme un établissement, parmi la centaine actuellement référencée, vous choisissez une offre (menu, nuitée, bon cadeau...) et vous la payez, et vous en profiterez dès que le confinement sera levé. Le professionnel que vous avez sélectionné, lui, reçoit immédiatement l'argent.

Un restaurant landais

Lancée il y a à peine quelques jours, #SAUVETONRESTO compte une centaine d'établissements référencés dans toute la France. Parmi eux, on trouve un restaurant landais : L'île de Malte, à Mimizan-Plage. Son patron, Xavier Caule, salue l'initiative : "Je trouve que c'est une très belle idée, dans la mesure où l'on n'a plus aucune rentrée d'argent. C'est une opportunité pour nous de rentrer quelques deniers pour pouvoir honorer nos charges" explique le restaurateur. "Moi j'ai sept salariés, donc on a sept salaires à sortir, il faut payer les charges, les factures de gaz, d’électricité, les cotisations des assurances... J'ai la chance d'avoir un peu de trésorerie, donc je ne suis pas le plus à plaindre, mais la situation est extrêmement compliquée."

Une saison incertaine

"On se retrouve très démunis, d'autant plus que l'on n'a aucune visibilité sur la situation, on ne sait pas combien de temps ça va durer, quand on va pouvoir reprendre notre activité, s'il y aura une saison..." s'inquiète Xavier Caule. "Cette plateforme, c'est une belle initiative pour permettre à nos clients de nous donner un coup de pouce en nous faisant un peu d'avance."

Le restaurateur a par exemple choisi de proposer sur #SAUVETONRESTO des bons cadeaux de 50 et 70 euros valables sur la carte du restaurant. D'autres proposent des menus spéciaux, ou des packs personnalisés.

Jusqu'à 2000 euros

Depuis le lancement de la plateforme, une centaine d'établissements se sont donc fait référencés, mais tous les professionnels qui le souhaitent peuvent s'y inscrire gratuitement, en remplissant un formulaire. Certains établissements ont ainsi déjà récolté plus de 2000 euros, affirment les créateurs de la plateforme.

Cerise sur le gâteau : pour toute commande passée, 1 euro est reversé automatiquement à la Fondation des Hôpitaux de France.