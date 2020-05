Coronavirus : une plateforme pour accompagner les familles en deuil malgré le confinement

Le 5 avril dernier, l'association Mieux traverser le deuil a lancé une plateforme d'écoute, par tchat, audio ou visio, qui met en relation des personnes endeuillées et des écoutants bénévoles issus d'une centaine d'associations dont une structure orléanaise.

"L’épidémie de COVID-19 nous vole nos rituels de deuil ; pour des raisons sanitaires que personne ne conteste, mais dont les conséquences peuvent être graves." C'est le constat que dressent les membres de l'association Mieux traverser le deuil, sur leur site Internet. En effet, avec la crise sanitaire, il est impossible pour les familles d'accompagner leurs proches dans leurs derniers instants. De plus, les obsèques doivent avoir lieu en comité très réduit.

Une plateforme d'écoute 24 heures sur 24

En 2019, l'association avait crée la première plateforme digitale gratuite d’accompagnement du deuil, le site www.mieux-traverser-le-deuil.fr. Un site Internet où des ressources écrites et vidéos ainsi que des contacts sont mis à disposition.

Le 5 avril dernier, la structure a décidé d'enrichir le site avec une plateforme d'écoute destinée à mettre en relation personnes endeuillées et écoutants. En tout, 800 bénévoles formés et issus d'une centaine d'associations réunies autour du projet se relaient 24 heures sur 24 sur le site. Parmi ces structures, une association orléanaise : Jalmalv (Jusqu'à la mort accompagner la vie). Dix jours après le lancement de la plateforme, elle avait déjà reçu 1.050 appels et conversations.

Une plateforme également ouverte aux personnes souffrant de solitude

Concrètement, une personne qui consulte le site www.mieux-traverser-le-deuil.fr n'a qu'à cliquer sur l'icône en forme de message en bas à gauche de la page. Il lui est ensuite proposé de discuter avec un bénévole écoutant par le biais d'un tchat, d'une conversation audio ou visio.

La plateforme a été créée en prévision de la très forte hausse du besoin d'accompagnement des personnes endeuillées, mais aussi des risques que peut avoir l'isolement prolongé sur la santé

"Les initiateurs de la plateforme voulaient trouver une nouvelle manière d'accompagner le deuil, à distance et malgré l'épidémie de coronavirus", explique Claude Chadorge la présidente de Jalmalv, "Elle a été créée en prévision de la _très forte hausse du besoin d'accompagnement des personnes endeuillées_, mais aussi des risques que peut avoir l'isolement prolongé sur la santé psychique, physique et sociale d'une personne confinée seule."

Depuis le mercredi 22 avril dernier, l'association Mieux traverser le deuil propose également de retransmettre sur son site des obsèques filmées, pour permettre à un plus grand nombre de proches d'y assister.