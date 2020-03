Coronavirus : une réunion "exceptionnelle" ce vendredi matin à la mairie d'Amiens

Le maire d'Amiens Brigitte Fouré dirige ce vendredi matin une réunion "exceptionnelle" à l'hôtel de ville pour s'organiser après l'annonce au niveau national de la fermeture des écoles, mais également des crèches, des centres de loisirs et du conservatoire d'Amiens à partir de lundi prochain : "Dès ce matin, une réunion de direction a lieu à la mairie en direction du personnel" pour les 3.500 agents de la ville, autour de Brigitte Fouré, du directeur général des services de la ville et des différentes directions.

La mairie et ses personnels sont à la disposition de l'Etat

"Il s'agit pour nous de faciliter le télétravail", assure-t-elle sur France Bleu Picardie ce vendredi matin. "Et pour voir comment trouver des solutions pour le personnel. Pour les dames de services, on va peut-être demander un nettoyage de fond en comble des écoles. Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé vont devoir faire garder leurs enfants, moi je suis à la disposition de l'état pour [que les personnels de la mairie soient] mis à contribution".

Brigitte Fouré "prend acte" du maintien des municipales

Concernant le maintien des élections municipales, Brigitte Fouré "prend acte de la décision du Président de la République, ensuite nous prenons les mesures nécessaires pour que ça se passe de la façon la plus fluide possible". Selon elle, "c'est la moins mauvaise solution, même si ce n'est pas l'idéal". La mairie va proposer des précautions supplémentaires, en invitant les électeurs à se laver les mains avant et après avoir voté, "car les bureaux sont dans les écoles, et on a accès aux sanitaires".

Brigitte Fouré propose aux électeurs de venir avec leur stylo, bleu ou noir, "car le stylo est vecteur potentiel alors que le virus ne se transmet pas par le papier". On peut aussi venir avec son bulletin de vote, "plié pour qu'on garantisse l'anonymat". Les isoloirs seront placés dos au mur "pour éviter qu'on voit ce qui s'y passe et donc éviter tout contact avec les rideaux". Elle rappelle aussi qu'il est possible de faire une demande de procuration, même dans la journée de samedi.