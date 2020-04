Coronavirus : une Semaine sainte inédite pour les chrétiens de Moselle

Messes en ligne, temps de prière sur les réseaux sociaux, le diocèse de Metz et les paroisses de Moselle s'organisent pour que les fidèles confinés puissent vivre le mieux possible cette fête de Pâques.

Ce sera une Semaine sainte totalement inédite pour les Chrétiens de Moselle. En raison du confinement, les rassemblements dans les églises et les temples sont interdits. Mais le diocèse de Metz et les paroisses locales s'adaptent pour fêter Pâques, malgré l’épidémie de Coronavirus, entre messes en ligne et prières numériques.

Le marathon numérique de Monseigneur Lagleize

L' Évêque de Metz a choisi la chapelle Sainte Glossinde pour ces offices du Jeudi et du Vendredi Saint ainsi que pour la messe dominicale de la Résurrection. Toutes ces messes seront notamment retransmises sur le site internet et la page facebook du diocèse.

Monseigneur Lagleize participera aussi à un chemin de croix animé et virtuel, ce vendredi, mais le diocèse n'en dit pas plus pour le moment.

Sur le site internet du diocèse, on retrouve aussi une page intitulée " paroisse virtuelle ", où l'on retrouve toutes les autres initiatives des paroisses de Moselle. Les fidèles peuvent aussi y déposer leur intentions de prière.

Si le confinement est levé d'ici là, une grande messe d'hommage aux victimes du coronavirus, aura lieu le samedi 30 mai à la basilique de St Avold.

Les policiers s'invitent à la messe des Rameaux à Forbach

Pour cette Semaine sainte, la communauté de paroisses de Forbach a choisi la chapelle Sainte Croix, plutôt que son église habituel de St Rémi. L'abbé Noël Bado utilise son ordinateur portable, installé devant l'autel, pour retransmettre en direct sur la page facebook de la paroisse, les différents offices. Ses paroissiens peuvent réagir en direct et envoyer leur prières.

Lors de la traditionnelle fête des Rameaux, ce dimanche 5 avril, 90 fidèles connectés ont suivi la messe en intégralité. Cette office a d'ailleurs été quelque peu perturbé par l'arrivée de policiers. Ils avaient été alertés par des riverains inquiets de voir quelques véhicules garés devant la chapelle. Ils ont donc frappé à la porte en plein narration de la Passion. Un autre prêtre, présent, leur a ouvert la porte et leur a montré les autorisations nécessaires et l'office s'est poursuivi.

Une prière particulière

Pour cette Semaine Sainte 2020 et alors que le Coronavirus a confiné une bonne partie de la planète, le Vatican a donné comme consigne aux prêtres du monde entier de donner une intention de prière particulière évoquant la pandémie. Elle sera récitée lors de l’office du Vendredi saint.