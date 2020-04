Coronavirus : une septième crèche ouvre à Marseille pour accueillir les enfants des personnels mobilisés

La mairie de Marseille annonce l'ouverture d'une septième crèche pour garder les enfants des personnels soignants mais aussi des policiers, gendarmes, marins-pompiers et agents municipaux de l'état civil et des opérations funéraires.

La crèche Fédération située dans le 4e arrondissement de Marseille rouvre ses portes à partir de ce mercredi 22 avril pour accueillir les enfants des soignants, des policiers nationaux et gendarmes, des policiers municipaux, des marins-pompiers et des agents municipaux de l’état civil et des opérations funéraires. La crèche sera ouverte du lundi au vendredi, de 6h30 à 21h. Elle s'ajoute aux autres crèches déjà en service : Chave, Mazargues, Saint-Loup, Major, Beaumont et Plan d’Aou.