Coronavirus : une soixantaine d’habitants restent en contact quotidien avec l’Agence Régionale de Santé

Contamines-Montjoie, France

C'est le soulagement aux Contamines_Montjoie après l'annonce lundi soir des résultats négatifs des tests de dépistage du coronavirus, suite à 5 cas avérés sur des ressortissants anglais dans la station village. Soulagement mais le dossier n'est pas clôt pour autant. Beaucoup d'habitants se posent encore des questions : jusqu'à quand doit on rester confiner ?, quand les écoles rouvriront-elles ? comment les personnes confinées seront-elles indemnisées ? Voici les réponses de la mairie, de la préfecture et de l'Agence Régionale de Santé.

Y aura t'il d'autres tests de dépistage effectués sur des personnes aux Contamines ?

Réponse du docteur Marie Durand de l'ARS : "On poursuit notre surveillance auprès d’une soixantaine de personnes. Il s’agit de personnes sensibles ou avec des symptômes de toux et de fièvre par exemple. Un médecin de l’ARS appelle chaque jour ces personnes qui doivent rester confiner chez elles. La période d'incubation du virus est de 14 jours. Le médecin de l'ARS suit leur état de santé. Si des symptômes persistent, ces personnes pourraient à nouveau subir un dépistage pour s’assurer que ces symptômes ne correspondent pas au coronavirus. Plus les jours passent plus les possibilités d’infection de ce type, s’éloignent.

Coronavirus et maintenant : les réponses d'un medecin de l' ARS Copier

On résume : confinement pour les personnes malades (rhume ou grippe, toux, fièvre etc) Et toutes les autres personnes peuvent retourner travailler, jouer dehors pour les enfants. Les touristes peuvent profiter des vacances sans aucun risque pour eux".

L'ARS rappelle le numéro vert pour les personnes ayant des doutes sur leur état de santé : 0 800 130 000 (tous les jours de 9h à 19h). © Radio France - Anabelle Gallotti

Rappel des consignes de l'ARS :

L’appel au Centre 15 est réservé aux personnes présentant des signes cliniques (toux, fièvre, etc.)

Pour les questions plus générales (situation en Asie), le numéro vert national est disponible : 0 800 130 000 (tous les jours de 9h à 19h).

Le site internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes propose une page d’information sur le Coronavirus, liée aux informations nationales qui sont quotidiennement mises à jour : ici

Les personnes qui doivent rester confiner chez elles seront-elles indemnisées ?

Réponse d'Etienne Jacquet, le maire des Contamines-Montjoie : " Il y a un décret pour bénéficier des prestations, pour les personnes exposées de près ou de loin au coronavirus. C’est le décret 2020.73 du 31 janvier. Ce sont des indemnités financières pour les gens qui ne peuvent pas aller travailler parce qu’ils sont confinés ou parce qu’ils doivent garder leur enfant dans le cadre des mesures d’isolement. Ces compensations financières courent sur une période de 20 jours. Par ailleurs à la mairie, nous avons débloqué une subvention complémentaire, via le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour compenser d’éventuels besoins supplémentaires.

"Des indemnités financières aideront les personnes confinées qui ne peuvent pas aller travailler" - Etienne Jacquet, le maire Copier

Un courrier explicatif avec les détails et les démarches à suivre sera envoyé à tous les habitants.

Quand les écoles rouvriront-elles ?

Réponse de la préfecture de Haute Savoie : trois écoles, fréquentées par l'enfant d'origine britannique qui a développé le coronavirus sont fermés depuis lundi 10 février. Ils s'agit des écoles des Contamines-Montjoies, de Saint Gervais et l'école Montessori de Thonon les Bains. Elles rouvrirons comme prévu depuis le début de cette histoire, lundi 17 février.