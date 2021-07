Coronavirus : une troisième manifestation contre le pass sanitaire a réuni environ 800 personnes à Auxerre

Alors que la loi sur l'extension du pass sanitaire a été votée il y a tout juste une semaine au parlement et que le Conseil Constitutionnel doit rendre son avis le 5 août prochain, les opposants sont de plus en plus nombreux dans la rue. Ce samedi 31 juillet, pour le troisième samedi consécutif, les manifestants ont défilé dans les rues d'Auxerre. Ils étaient 820 selon les organisateurs de la manifestation, 770 selon la police.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une troisième manifestation contre le pass sanitaire a réuni environ 800 personnes à Auxerre ce samedi 31 juillet . Copier

Entre 770 et 820 manifestants ... et beaucoup de questions

Tout comme samedi dernier, les manifestants se sont donnés rendez-vous sur la Place de l'Arquebuse. Peu après 14 heures le cortège s'élance. A l'intérieur de celui-ci se trouvent des soignants, des gilets jaunes, des couples, des amis et même des familles avec les enfants. Kylian, 12 ans, tient fièrement sa pancarte. Dessus on peut lire " non au pass sanitaire ". Il est venu avec son petit frère et sa maman, Sylvie. Elle est inquiète par le pass sanitaire mais aussi et surtout par les vaccins contre le coronavirus. " Je ne sais pas ce qu'il y a dedans" s'interroge cette mère de famille, " je ne veux pas que l'on injecte des choses qui peuvent être dangereuses pour mes enfants plus tard, qui peuvent avoir des conséquences pour eux plus tard " explique Sylvie.

"Non au pass sanitaire" peut-on lire sur la pancarte de Kylian, 12 ans, venu avec son petit frère et sa maman . © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Tout au long de la manifestation, une petite clochette tintinnabule. C'est Nathalie qui l'agite vigoureusement. Pour cette aide-soignante le pass et le vaccin c'est NON ! Même si cela doit lui faire perdre son travail " Ce n'est pas que je suis anti-vaccin, c'est que je souhaite juste que l'on nous donne le choix" explique-t-elle. Perdre son travail ? " Je suis prête à prendre ce risque !" assure-t-elle.

" on a des questions , à savoir : pourquoi on nous force à faire cela : le vaccin, le pass, tout " explique Jacques, qui agite un grand drapeau tricolore. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au rythme des clochettes de Nathalie, et des coups de klaxons des automobilistes qui croisent le cortège, Jacques agite son grand drapeau bleu blanc rouge. Il a mis un chapeau de cowboy et son blouson en cuir : " Je suis un cowboy , je ne suis pas un cobaye " plaisante-t-il avant de poursuivre plus sérieusement : " on a des questions , à savoir : pourquoi on nous force à faire cela : le vaccin, le pass, tout. "

Les opposants plus que jamais déterminés

Jacques l'assure il ne lâchera rien. Pourtant le Conseil Constitutionnel doit rendre son avis jeudi prochain, le 5 août. Le gouvernement souhaite que l'extension du pass sanitaire entre en application dès le 9 août. Cyril , l'un des organisateurs de la manifestation promet d'ores et déjà la poursuite de la mobilisation mais pas seulement : "si c'est validé on va commencer à voir les différents recours juridiques" .

"si c'est validé on va commencer à voir les différents recours juridiques" explique Cyril , l'un des organisateurs de la manif. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dans le cortège les 800 manifestants sont quasi unanimes, ils reviendront encore et encore. Romain est même sûr qu'ils seront encore plus nombreux à la rentrée " ce n'est pas la manifestation de la dernière chance. Je pense qu'il peut y avoir encore plus de monde. Il y a beaucoup de monde qui est parti en vacances" explique-t-il avant de poursuivre " il faut continuer, sinon cela veut dire qu'on abdique et puis que c'est finit !" . "Si l'on dit oui aujourd'hui, malheureusement ce sera quoi demain ? " s'interroge quant à elle, Nathalie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Auxerre, une troisième manifestation mais pas la dernière selon les manifestants, alors que le Conseil Constitutionnel doit rendre sa décision jeudi prochain sur l'extension du pass sanitaire. Copier

Pour la première fois, les manifestants se sont aussi mobilisés à Sens. Ils étaient environ 150 à manifester avenue Garibaldi selon la police.