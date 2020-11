Coronavirus : une vingtaine d'agents de la commune de Mardié placés à l'isolement

L'ensemble des services périscolaires de Mardié, commune située à côté d'Orléans, sont fermés jusqu'au vendredi 13 novembre. Cela concerne les restaurants scolaires, l'accueil des enfants le matin et le soir mais aussi le service de bus, prévient la mairie sur sa page Facebook. Les services sont forcés à tourner au ralenti car "plus de vingt agents de la commune sont placés à l'isolement" explique la mairie. Avec 3 cas positifs au coronavirus, les services communaux sont en effet considérés comme "le siège d'un cluster" et tous les agents cas contacts, placés à l'isolement, ne peuvent plus assurer leurs missions.