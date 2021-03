Coronavirus-Vaccination : nouveaux créneaux ouverts ce week-end en Haute-Vienne et en Corrèze

Afin d'accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19, de nouveaux créneaux pour les injections seront ouverts ce samedi et ce dimanche, en Haute-Vienne au CHU de Limoges, et en Corrèze au gymnase des pompiers à Tulle. Prise de rendez-vous obligatoire.

> En Haute, à Limoges, le CHU ouvre ce samedi 6 et ce dimanche 7 mars 2021, des créneaux de vaccination supplémentaires, réservés aux personnes âgées de 50 à 74 ans qui présentent une ou plusieurs comorbidités (pathologies aigües ou chroniques). Le vaccin utilisé sera l’AstraZeneca. Les personnes souhaitant se faire vacciner doivent prendre rendez-vous par téléphone au 05 55 08 75 20.

> En Corrèze à Tulle, un centre un centre de vaccination sera ouvert tout ce week-end au Gymnase du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) rue Evariste Gallois à Tulle. Il sera ouvert samedi 6 mars de 9h à 18, et dimanche 7 mars de 9h à 16h. Le vaccin utilisé dans ce centre sera là aussi le vaccin AstraZenneca. Là aussi, il faut avoir entre 50 et 74 ans et présenter une comorbidité, ou bien être âgé de plus de 75 ans. Prise de rendez-vous au numéro suivant : 05 55 20 56 74 (joignable vendredi 5 mars jusqu'à 20h, et samedi 6 mars de 9h à 13h).