Coronavirus : Vauvert vous appelle à partager vos photos personnelles d'abrivado

C'est une tradition, et elle est victime comme tant d'autres événements de l'épidémie de covid-19. Les abrivado, courses de taureaux ou encore défilés sont annulés jeudi 21 mai prochain à Vauvert, mais la commune invite à partager ses photos personnelles des concours d’abrivado des années précédentes sur le #Vauvertconcoursdabrivado.

Organisé chaque année le jeudi de l'Ascension, ce concours traditionnel rassemble plus de 7 000 personnes dans les rues de la ville et ne peut donc pas être maintenu au vu de la crise sanitaire actuelle, malgré le déconfinement depuis le 11 mai. Ce devait être cette année la 35e édition. "Cette année, nous ne verrons pas les rues de la ville s’animer petit à petit, la foule se presser le long du parcours, les calèches arriver aux arènes, les groupes folkloriques défiler, les chevaux encadrer avec courage les taureaux, les superbes tenues des gardians, les taureaux s’élancer devant les hommes en blanc pendant la course de l’après-midi…", regrette la mairie dans son communiqué.

Pour maintenir la convivialité de ces traditions tout en respectant les consignes de distanciation, la ville de Vauvert invite tous ceux qui en ont, à partager leurs photos du concours d’abrivado vauverdois prises les années précédentes. Rendez-vous ensuite sur Instagram en plaçant le #Vauvertconcoursdabrivado et en notant l’année de la photo dans le commentaire.

La ville partagera également ses photos d’archives des années précédentes.