Coronavirus : "Venez à mon secours, on nous laisse mourir", crient des résidents d'Ehpad

Selon des derniers chiffres publiés officiellement, 87% des résidents des EHPAD ont reçu une première dose de vaccin contre le COVID au plan national. 63% ont reçu les deux. Il faut que grâce à cela, ils puissent revoir rapidement leurs proches car certains vont très mal, explique ainsi sur France Bleu Gard Lozère Bernadette Jalabert. Elle est médecin coordonnateur à l'EHPAD "Les Terrasses" de la maison de santé protestante, à Nîmes. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de la visite ministérielle dans le Gard de Brigitte Bourguignon ce lundi.

"Certains décompensent au niveau cognitif, du fait d'être isolés, ça les perturbe beaucoup, explique Bernadette Jalabert. Ne pas se souvenir par exemple qu'ils ont pris le déjeuner à midi, et dire qu'on ne leur a pas donné à manger.. ou se mettre à la fenêtre et crier "venez à mon secours, on nous laisse mourir", des réflexions comme ça".

Il était donc urgent d'assouplir le protocole sanitaire dans les établissements où la situation sanitaire le permet confirme également Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie : "Le toucher est essentiel pour des personnes qui ont des troubles, précise la Ministre de passage à Nîmes en visite ce lundi. On ne peut plus entendre ces témoignages de familles qui nous disent "moi je suis obligé de hurler avec ma mère qui n'entend pas, on n'a plus d'intimité, on ne peut pas avoir de relation sociale vraie". Il faut qu'on arrête avec ça, parce que ce n'est plus possible. Elles sont vaccinées, et elles l'ont fait dans un but premier, se protéger de la maladie, mais aussi de retrouver une vie sociale. Rien ne serait pire que leur dire "ça ne change rien, vous restez quand même dans votre chambre". Ce serait épouvantable".