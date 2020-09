Coronavirus : vers des mesures plus restrictives en Haute-Garonne

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, lors de sa conférence de rentrée à Toulouse Métropole ce 16 septembre, a confirmé qu'il y avait une réelle détérioration sanitaire dans le département et que des mesures plus restrictives allaient être prises par la préfecture.

Un taux d'incidence qui se rapproche de celui de la Gironde, deux fois le taux national moyen

Le Pr François Chollet, coordinateur en charge de la mobilisation de la métropole, face à l’épidémie, a participé à une réunion avec l'ARS ce lundi 14 septembre et a eu connaissance des derniers chiffres : 142 personnes testées positives pour 100.000 habitants à Toulouse, et le double chez les 20-30 ans.

Deux choses nous préoccupent : les contaminations chez les moins de 30 ans, à près de 300 cas pour 100.000. Et celles dans la sphère privée. — François Chollet, chargé du dossier Covid à la mairie et le Métropole

À titre de comparaison, le taux d'incidence est de 212 dans les Bouches-du-Rhône, 168 à Lyon, 158 en Gironde où des mesures plus contraignantes (interdictions des rassemblements de plus de dix personnes dans les parcs, limitation des visites en Ehpad, jauge à 1.000 spectateurs, etc) sont appliquées depuis lundi. En Occitanie, il est à 74 dans le Gers, département qui devrait bientôt passer en rouge. Le Tarn-et-Garonne a quant à lui dépassé le seuil d'alerte fixé à 50 la semaine dernière.

La préfecture de Haute-Garonne pour l'heure ne communique pas et confirme simplement que de nouvelles mesures pourront donc être prises "au regard de l'évolution épidémiologique générale et des circonstances locales". Jean-Luc Moudenc a précisé qu'il n'était pas favorable à la restriction d'horaires des bars et restaurants. "Ça n'est pas une question d'horaires, c'est une questions de promiscuité, d'espace public limité".