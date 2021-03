Coronavirus : vers une confinement le week-end en Picardie ?

Les Hauts-de-France seront-ils confinés le week-end ? Le Premier ministre Jean Casxtex pourrait annoncer des mesures plus drastiques dans la région compte tenu de la situation épidémique inquiétante.

Les départements de la Somme, de l'Oise et de l'Aisine seront-ils soumis à des mesures plus drastiques pour faire face à l'épidémie de coronavirus. La situation reste très préoccupante dans la région.

Après le confinement le week-end dans le Pas-de-Calais et la région de Dunkerque, le gouvernement pourrait renforcer les mesures restrictives dans les Hauts-de-France. Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi soir à 18h.

Un taux d'incidence en hausse

Il faut dire que le nombre de contaminations continue de progresser. Dans la Somme, le taux d'incidence est désormais de 310 cas pour 100 000 habitants contre 288 la semaine précédente. Dans l'Aisne, il est de 300 cas pour 100 000 habitants contre 248 une semaine plus tôt. C'est dans l'Oise que le taux d'incidence est le plus élevé avec 362 cas pour 100 000 habitants, soit 55 cas de plus en sept jours.

Une tension hospitalière importante

La tension hospitalière est forte en Picardie. Elle atteint 106% dans la Somme. Cela veut dire qu'il y a plus de patients en réanimation que de places disponibles. Dans l'Oise, la tension hospitalière est de 156%. Et elle atteint 115% dans l'Aisne.

Selon les chiffres de Santé Publique France au mardi 16 mars 2021, les hopitaux picards ont actuellement 155 patients en réanimation, soit 30 de plus en deux semaines. 1 044 personnes atteintes de Covid-19 sont hospitalisées.