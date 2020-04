Coronavirus : vers une prime pour les stages des élèves infirmiers des Pays-de-la-Loire

L'ARS des Pays-de-la-Loire est "favorable" au versement d'une prime aux stagiaires des filières de santé actuellement mobilisés dans les différents de la région. Le dispositif est "en discussion avec le conseil régional", précise le directeur de l'ARS, Jean-Jacques Coiplet.

Cette mesure répondrait en partie aux associations d'étudiants des Pays-de-la-Loire, qui demandent une nette amélioration des conditions de travail de ces stagiaires. En raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, il leur est souvent demandé bien plus qu'en temps normal.

"On ne peut pas demander à des étudiants de s'investir au niveau d'un temps plein sans qu'il y ait une revalorisation. Certains ont dû abandonner le travail qui payait leur loyer !" pointe Victor Marion, président de la fédération des associations étudiantes du Mans.

Beaucoup d'étudiants ne sont pas protégés, pas accompagnés comme ils le devraient

Selon leurs représentants, plus de 5 000 étudiant(e)s sont concernées dans la région : entre 3 500 et 4 000 en soins infirmiers, plus en 500 en kiné et presque autant en sage-femme.

Les revendications vont bien au-delà de la question de la rémunération. "Beaucoup d'étudiants ne sont pas protégés, pas accompagnés comme ils le devraient, poursuit Victor Marion. Nous sommes bien conscients qu'un accompagnement optimal est impossible en ce moment. Mais des stagiaires ne doivent pas être livrés à eux-mêmes au quotidien". Interrogé par France Bleu, le directeur de l'ARS n'a évoqué aucun changement de statut pour l'ensemble des étudiants en stage, même si des établissements de la région ont d'eux-mêmes transformé des stages en CDD.