Coronavirus : vers une prolongation du confinement ?

Cette prolongation n'étonnera personne. On imagine difficilement les élèves retourner à l'école avant les vacances de Pâques, au cas où la pandémie ralentirait d'ici là... Sur Bourges, des rumeurs ont même couru laissant entendre que les employés municipaux étaient dors et déjà arrêtés jusqu'au mois de mai...ce qui bien sûr, est complètement faux : " On n'a pas du tout cette information, explique Jacky Leising, délégué CGT, à la ville et à l'agglomération de Bourges. On est arrêté pour deux semaines comme l'avait indiqué le président de la République. On peut supposer effectivement que ces deux semaines seront prolongées. Cela se passe plutôt bien avec les responsables de la mairie. Ils sont à l'écoute et essaient de faire au mieux. Il y a des services qu'on est obligé de continuer de faire tourner comme l'eau, l'assainissement, le CCAS, la petite enfance où on garde des places pour les enfants des personnels hospitaliers notamment. On manquait de masques, mais on vient d'avoir une bonne nouvelle. On vient d'en recevoir 10.000."

Les agents de la ville de Bourges sont arrêtés pour deux semaines, pour l'instant. © Radio France - Michel Benoit

La ville de Bourges conserve quarante places ouvertes en crèches. En ce qui concerne les établissements scolaires : " On n'a pas d'information précise, mais on nous laisse à penser que de toute façon, il n'y aura pas de réouverture des établissements scolaires au moins avant la fin des vacances de pâques." détaille Kevin Dupleix co secrétaire du Suipp FSU du Cher. Il faut donc organiser le télé-enseignement sur toute cette période : " Certains enseignants ont donné dès le vendredi soir (dernier jour d'école), dans l'urgence, beaucoup de travail à faire chez soi, précise Kevin Dupleix. Après, il y a des organisations qui se mettent en place via les espaces numériques de travail où on est en contact avec les parents et les élèves. Les enseignants essaient de faire au mieux."

Le lycée Henri Brisson de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Les examens de fin d'année seront inévitablement impactés. Il sera difficile de progresser beaucoup dans le programme explique Kevin Dupleix : " Il est plus facile de refaire travailler ce qui a déjà été vu en classe. On ne veut pas non plus causer encore plus de difficultés pour les élèves qui avaient déjà du mal à suivre. On doit aussi tenir compte du fait que certaines familles n'ont pas le matériel informatique nécessaire. ce que je regrette le plus, c'est l'attitude de notre ministre. Trois heures avant l'annonce du chef de l'état, notre ministre nous expliquait qu'il était inenvisageable de fermer les établissements. Après l'annonce du chef de l'état, on a ressenti un énorme flottement. Il a fallu que tout le monde se débrouille dans l'urgence le vendredi après-midi pour assurer la suite. Et cela, ce n'est pas normal."