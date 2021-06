Coronavirus : vers une réouverture des discothèques en juillet, annonce Olivier Véran

Olivier Véran a annoncé que le gouvernement travaillait à un protocole sanitaire pour une possible réouverture des discothèques en juillet

Enfin la fin du tunnel pour les discothèques ? Ce jeudi sur BFMTV, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé que le gouvernement travaillait à "un protocole sanitaire en vue d'ouvrir les discothèques cet été". Emmanuel Macron avait donné rendez-vous au secteur le 21 juin afin de préciser les conditions de réouverture. "Je continue de vous dire qu'à partir du 21 juin, on en saura plus et que l'objectif c'est de les rouvrir" a confirmé Olivier Véran.

Le ministre a préféré ne pas donner de date précise mais "en juillet, les discothèques sont amenées à rouvrir avec des conditions spécifiques". "Est-ce que ça passera par un pass sanitaire exceptionnel qu'on exigerait pour des événements de moins de 1.000 personnes ? C'est une possibilité et je pense que c'est assez logique de le faire", a-t-il précisé.

La semaine dernière, les deux principaux syndicats du secteur, l'Umih et le GNI, avaient indiqué négocier avec le gouvernement en vue d'une réouverture des établissements le 30 juin. Ils s'étaient dits d'accord avec le fait que le pass sanitaire soit exigé à l'entrée, tout en demandant la possibilité que les clients puissent entrer après avoir réalisé un autotest sur place. Selon les professionnels, le protocole devrait également inclure des obligations en matière de ventilation et de port du masque.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement a décidé d'accélérer l'assouplissement de certaines restrictions sanitaires, comme la fin du port du masque en extérieur dès ce jeudi et la levée du couvre-feu à 23h dimanche.