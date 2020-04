Coronavirus : vers une réouverture totale des déchèteries de Nîmes

Depuis ce lundi, 10 des 15 déchetteries de l’agglomération de Nîmes ont déjà rouvert leurs portes à l’ensemble des administrés. Lundi prochain, le 4 mai, ce sera même la totalité des déchetteries de l’agglomération qui fonctionneront aux horaires habituels. Attention cependant, ce week-end du 1er mai, et le week-end du 8 mai, elles ne seront pas accessibles.

Ce lundi 27 avril, ce sont près de 1500 apports qui ont été enregistrés dans les déchetteries de l’agglomération, signe que l’attente était forte chez les usagers qui voulaient se débarrasser de leurs déchets verts notamment. La situation semble revenir peu à peu à la normale, et les files d’attente se réduisant à l’entrée, autorisent la réouverture complète, dès le 4 mai des 15 déchetteries de l’agglomération.

Cinq d’entre elles étaient en effet resté fermées afin de pouvoir doubler les effectifs de gestion des sites au cours de la phase de réouverture et garantir le respect des « gestes barrière » par les usagers. Dès 8h30 lundi prochain les déchetteries de Bezouce, Caissargues, La Rouvière, Milhaud, et Poulx pourront donc accueillir à nouveau les usagers (disposant toujours de leur autorisation de déplacement dérogatoire cochant la case : achat de première nécessité). Rappel des horaires : 8H30 – 12H et de 13H30– 17H30.

En revanche, le traitement des déchets apportés ne pourra donc pas être assuré lors des longs week-ends de mai, et, en conséquence, toutes les déchetteries de l’agglomération seront fermées les : 1er, 2, 3, 8, 9, et 10 mai prochains. Elles seront ouvertes aux horaires habituels, les jours de la semaine, et le week-end à compter du 11 mai.

La liste complète :

: NIMES (7j/7 de 8h30 à 19h)** –

Saint Césaire

Ancienne Motte

Les Lauzières

SAINT-GILLES - 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30**

SAINTE ANASTASIE – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30**

VAUNAGE – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30**

REDESSAN – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30**

BOUILLARGUES – 7j/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30**

MARGUERITTES ( et à compter du 4 mai : Bezouce, Caissargues, Milhaud, La Rouvière et Poulx) - du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30**

GARONS selon les horaires habituels du lundi au samedi.**

Fermeture exceptionnelle de toutes les déchetteries, les : 1er, 2, 3, 8, 9, et 10 mai prochains