Coronavirus : Vierzon teste le marché hebdomadaire en drive

La mairie avait retenu six étals ce samedi matin. Autant dire qu'on ne manquait pas de place, mais c'est toujours mieux que rien ! Delphine élève des volailles à Föecy, pintades, canards, poulets : ses clients habituels lui sont restés fidèles : " On a dû arrêter de prendre les commandes dès mercredi midi parce qu'on ne pouvait plus suivre. Nous ne sommes que deux sur l'exploitation. On a abattu environ une centaine de volailles. On ne perd donc pratiquement pas de chiffre d'affaires. Les clients nous restent fidèles et on en a même eu des nouveaux qui ont passé commande parce qu'ils savaient qu'on serait là ce matin. En ce qui nous concerne, on n'est pas perdant, mais on pense à tous les producteurs qui ne peuvent pas venir. Et puis, ça nous demande plus de travail en amont du marché, mais c'est quand même mieux que rien du tout. Il faut vérifier chaque colis. Ca demande une organisation ! "

Delphine Voinot de la ferme de la chênaie à Foëcy, sur le marché de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Plus de logistique pour les producteurs mais un bon chiffre d'affaires à l'arrivée, c'est toujours ça. Quant aux clients, comme Geneviève, ils espèrent le retour du marché hebdomadaire : " J'aurais préféré qu'ils maintiennent le marché. Etre confiné, c'est une chose, mais ne pas pouvoir soutenir les producteurs locaux, c'est préjudiciable à notre économie locale et à notre territoire. "

On ne manque pas de place en ce moment sur le marché de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Certains producteurs restent sur la touche, les clients ont moins de choix, même si la mairie de Vierzon autorise un peu plus d'étals chaque semaine. La mairie avait retenu six producteurs présents ce samedi matin. C'est mieux qu'il y a une semaine, où il n'y avait qu'un producteur de fruits et légumes bio : Stéphanie et François Laurent, installés en Bio à Anjouin dans l'Indre : " Cela nous permet d'écouler de la marchandise qui aurait perdue sans cela. Ca permet également aux clients d'être ravitaillés localement en produits frais. C'est toujours mieux que pas de marché du tout ! "

Stéphanie et François Laurent, maraîchers bio installés à Anjouin dans l'Indre © Radio France - Michel Benoit

Le marché pourrait faire son retour samedi prochain Place Jacques Brel, à Vierzon : la mairie va adresser une demande de dérogation à la préfecture, indiquent les producteurs présents ce samedi matin.