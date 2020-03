Coronavirus : Villars lance sa brigade de solidarité pour lutter contre l'isolement

La commune de Villars (Loire) met en place une permanence téléphonique et un système d'approvisionnement pour les personnes les plus fragiles, avec l'aide des commerçants.

"On voulait mettre en place une solidarité concrète et réfléchie", explique le maire de Villars, Jordan Da Silva. Depuis vendredi, la commune de 8.000 habitants déploie sa brigade de solidarité. Une dizaine de commerces alimentaires - toujours ouverts - et les trois pharmacies de la ville participent à ce dispositif lancé pour lutter contre l'isolement et la solitude pendant la période de confinement.

Lien téléphonique et portage de courses

Concrètement, une permanence téléphonique est en place tous les matins de la semaine, de 8h30 à 12h à la mairie de Villars"pour toutes les personnes âgées, handicapées, isolées, fragilisées", détaille le maire de la commune. Un recueil est établi par les agents municipaux avec les besoins de chaque personne qui les contacte, "et tous les jours, à partir de ce mardi, du personnel communal professionnel, ce sont des infirmières, vont les contacter pour rompre l'isolement et pour mettre en place un service avec les commerçants et les pharmaciens de Villars", poursuit Jordan Da Silva. Exemple de services : portage de repas et de courses ou de médicaments.

Pour faire passer l'information, une campagne d'affichage a été lancée dans les grands ensembles de Villars, où "un peu plus de 1.500 logements sont dans des copropriétés", précise le maire.

Pour contacter la brigade de solidarité de Villars, composez le 04 77 91 11 20, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Contact mail : secretariat@villars.fr